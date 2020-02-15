شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خالد جلال وناصر عبد المنعم وسلوى محمد على ورموز المسرح باتحاد كتاب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت شعبة الدراما بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مؤتمرها الأول بعنوان "المسرح المصرى من أين والى أين" دورة الفنان القدير محسن حلمى، وبدأت الاحتفالية بكلمة للفنان والشاعر سامح العلى الذى تحدث عن المخرج الراحل محسن حلمى، الذى يقام المؤتمر باسمه، وتناول مواقف وقصص وحكايات جمعتهما معا.

كما تحدث الدكتور كمال عيد، وشكر كل أعضاء لجنة المسرح ولجنة الدراما، وشكر الشاعر سامح العلى على تنظيمه للحدث الثقافى والفنى بالاتحاد، كما تحدث الدكتور علاء عبد الهادى الذى طلب الوقوف دقيقة حدادا على شهداء مسرح بنى سويف وشهداء الشرطة والجيش، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بقائنا، كما شكر كل الذين ساهموا فى نجاح المؤتمر والاحتفالية، وأكد أن دور الدولة هو خلق هوية ثقافية فاعلة ومؤثرة، فهناك مسئولية درامية وتغير شكل البطل الشعبى الذى يتصف بالشهامة و"الجدعنة" والرجولة لصفات أخرى سلبية يشكل خطر على المجتمع .

كما تحدث الناقد والكاتب أحمد خميس الحكيم عن المخرج الراحل محسن حلمى وعن اهتمامه بالمسرح الشعبى، وذكر نماذج من أعماله ومنها مسرحية "دقة زار" التى حققت نجاحا كبيرا ووقف العرض لينادى المستقبل، كما تحدث عن عرضه "بارانويا" للكاتبة رشا فلتس، ويعمل على النصين ليخرج عملا جيدا برغم تواضع النصين المكتوبين لكنه يعيد صياغتهما، كما قدم عرض "ليلة من ألف ليلة"، وكان آخر عروضه الذى اختتم به مشواره الفنى.

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كما تحدثت الفنانة سلوى محمد على عن زوجها المخرج الراحل محسن حلمى وعن تعلمها منه فنيا، فقد كان يطلب منها ملاحظة الشخصيات التى نراها فى الشارع ليستقى منها فى أعماله ويطلب منها الملاحظة للاستفادة .

وبعدها بدأت التكريمات لرموز المسرح المصرى، وكرمت شعبة الدراما أسم الفنان محمود الجندى بدرع النقابة وتسلمتها ابنته الفنانة مريم محمود الجندى، وكرم عددا من القامات الإبداعية التى أثرت المسرح المصرى على مدر تاريخه، ومنها اسم الفنان محسن حلمى وتسلمت زوجته الفنانة القديرية سلوى محمد على درع تكريمه، كما كرمت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ولكنها انصرفت قبل التكريم لمشاركتها فى عرض مسرحى، وكرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى والمخرج ناصر عبد المنعم مخرج مسرحية "الطوق والأسورة" التى فازت بعدد من الجوائز لمصر آخرها جائزة مهرجان أيام قرطاج المسرحية، وكرم مدير مسرح الطليعة منتج مسرحية "الطوق والأسورة" الفنان شادى سرور.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس النقابة، والمخرج الشاعر سامح العلى رئيس شعبة الدراما، والدكتور كمال عيد رئيس المؤتمر الذى كرم بدرع النقابة العامة لاتحاد مصر.

كما كرم المؤتمر عددا من أعضاء شعبة الدراما بالنقابة العامة لاتحاد كُتَّاب مصر ومنهم الفنانة القديرة سوسن ربيع ومسئول الإعلام بشعبة الدراما الشاعرة الفنانة إيمان شاهين، ومقرر شعبة الدراما الشاعر محمد الحمايل وسكرتير الشعبة جاد حسين، والذين تعاونوا فى خروج كتاب شعبة الدراما إلى النور، والإعلامية عبير ظلام، ورباب أبو طه، والكاتب أحمد خميس، وفريق حكواتى أهل الهوى المطربة أميرة خالد والمطرب مؤمن وقيادة الدكتور عبد المنعم خليل.