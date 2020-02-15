شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمر كمال: مصالحتش حسن شاكوش وغنيت معاه "عشان مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الشاب عمر كمال إن مشاركته الغناء مع حسن شاكوش لا تعنى تصالحهما، ولكنه لا يستطيع التأخر عن مصر ولإسعاد الجمهور الحاضرة، مؤكدا أنه سعيد بالمشاركة فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة الدولي، وأنه كان لديه حلم منذ صغره أن يقوم بالغناء في حفل يشاهده الجماهير في جميع أنحاء مصر، ويعتبر ذلك بمثابة تحقيق حلمه.

ونشبت خلافات خلال الفترة الأخيرة بين عمر كمال وحسن شاكوش، على خلفية النجاح الكبير لأغنية "بنت الجيران"، وظهور حسن شاكوش كبطل وحيد للأغنية، وهو ما دفع عمر كمال للإعلان عن تجاهل شاكوش له معنويا وماديا، وقال إنه لم يأخذ "مليما" من أرباح الأغنية.

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ومن جانبه علق حسن شاكوش على تلك التصريحات قائلا إن الأغنية ليست أغنية عمر كمال، وإنه ليس له حقوق مادية فيها، فهو شاركه الغناء بناء على طلبه فقط، ولكنه ليس من أبطال الأغنية.

وأضاف شاكوش أن عمر كمال ليس له أي حق في أغنية بنت الجيران، ولهذا لن يحصل على أي أموال أو حقوق من الأغنية، موضحا أنه هو من قام بطلبه للغناء في الأغنية، ولكن الأغنية في الأصل ليست ملكه أو أغنيته.

وأضاف، في تصريحات سابقة لليوم السابع، أنه بالنسبة له لا يوجد مشاكل بينه وبين عمر كمال وإنه يعتبره أخا له، وربما تجمعهما أعمال مرة أخرى.

وتابع شاكوش أنه يملك أغنية "بنت الجيران" مضيفا أن نجوم المهرجانات هم من اخترعوا "التريند" في مصر، وأن أغنيته "أشكرك وكلو ماشي" التى قام بتقديمها في سنة 2010 احتلت المرتبة الرابعة في "ترند" مصر، واختتم حديثة أن حمو بيكا وعمر كمال مثل أشقائه مضيفا: "ربنا يهدي حالهم ويكرمهم وأشوفهم أحسن ناس في الدنيا".

عمر كمال هو شريك نجاح في أغنية بنت الجيران مع حسن شاكوش، حيث تحقق الأغنية نجاحاً كبيراً بحصدها أكثر من 95 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب فى أقل من 3 أشهر، كما تفوقت الأغنية على أغانى لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثانى لأكثر الأغانى استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماعا.