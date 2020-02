شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك VS دانيال كريج فى لقطات جديدة من فيلم No Time To Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لسلسة أفلام جيمس بوند، مقطع فيديو يضم لقطات جديدة للفيلم المنتظر No Time To Die، الذي يقوم ببطولته الممثل العالمي دانيال كريج، والمقرر طرحه يوم 10 إبريل المقبل فى دور العرض السينمائي حول العالم. وضم الفيديو ظهور جديد للممثل ذات الأصول المصرية رامي مالك، الذي يجسد شخصية الشرير في الجزء الجديد، بالإضافة إلى لقطات جديدة للعميل 007 ومغامراته من أجل انقاذ العالم. وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند منذ أيام، أغنية الفيلم، التى تم اختيار بيلى إيليش لها فى هذه النسخة، حيث بلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن على "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها. يدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة. Advertisements



فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة. كما يشارك في الفيلم الممثل العالمى من أبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار العام الماضى، حيث أكد أنه حاول بأقصى درجة أن يكون شريراً ضمن أحداث الفيلم الذى يلعب فيه شخصية باسم سافين، وهي الشخصية التي ترتدي ماسك أغلب مشاهد الفيلم، مؤكداً في الوقت ذاته أن درجة الشغف الذى وجدها لدي صناع الفيلم أثناء التصوير جعلته متحمس للغاية طوال كواليس التصوير كي يظهر العمل بأفضل صورة ممكنة.





