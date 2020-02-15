شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دور هالة فاخر مع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى "نساء من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة هالة فاخر تصوير مشاهدها فى مسلسل "نساء من ذهب" مع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، فى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث قررت هالة الاكتفاء بهذا العام فقط للظهور به فى دراما رمضان المقبل نظرا لتصويره بالكامل فى لبنان.

وتجسد هالة فاخر فى أحداث المسلسل دور الصديقة المقربة للفنانة نبيلة عبيد والتى تقيم معها فى منزلها، وهى شخصية تتسم بذاكرتها الضعيفة ونسيانها العديد من الأمور، ولذلك تتعرض للمواقف الكوميدية طوال الوقت، بينما تقابل الفنان بيومى فؤاد ويحدث بينهما قصة حب كوميدية ستكشف عنها الأحداث.

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"نساء من ذهب" مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وبطولة نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم، وتم الاستقرار على عدد من الفنانين الذين يشاركون فى العمل منهم بيومى فؤاد ومصطفى أبو سريع وروجينا وهنادى مهنى ومايان السيد وغيرهم.

وظهرت هالة فاخر فى رمضان الماضى بمسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.