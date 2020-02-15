شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يزيح الستار عن شخصيته فى فيلم "العارف" قبل طرح التريلر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنان أحمد فهمي، على نشر صورة له من شخصيته التي يجسدها داخل فيلم "العارف"، والتى يشاركه فى دور البطولة الفنان أحمد عز، والمقرر عرضه فى عيد الفطر المقبل، بدور العرض السينمائى.

وظهر الفنان أحمد فهمى فى الصورة التى نشرها منذ قليل، عبر حسابه الشخصي وهو يرتدى نظارات شمس وبلحيه طويله على ويجلس أحد الكراسى، ويدخل فى حديث جانبى، وكتب "فيلم العارف 2020".

وأعلنت شركة "سينرجى فيلمز" عن طرح البرومو الدعائى الأول لفيلم "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد فهمى، غدا الأحد الساعة 7 مساء على موقع يوتيوب وصفحات السوشيال ميديا، إضافة إلى طرحه كذلك على القنوات الفضائية، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة "التيزر" الدعائى للفيلم فى دور العرض السينمائية نهاية ديسمبر الماضى.

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الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم "العارف" يعد الأضخم إنتاجًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.