شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار الممثلة كارولين فلاك داخل شقتها بلندن بعد ليلة عيد الحب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عائلة الممثلة العالمية كارولين فلاك، انتحارها داخل شقتها فى مدينة لندن الإنجليزية، صباح اليوم، قبل أسابيع قليلة من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها السابق لويس بيرتون.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ 40 عاماً، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها عقب ليلة عيد الحب.



كارولين فلاك مع صديقها في عيد الحب

وأبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها "عيد حب سعيد، بحبك".

وكانت فلاك ستخضع للمحاكمة بعد أسابيع قليلة بتهمة الاعتداء بالضرب على صديقها السابق لويس بيرتون، داخل شقته في ديسمبر الماضي، واصابته بإصابات متفرقة نتيجة ضربه بالمصباح الكهربائي.

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الممثلة العالمية كارولين فلاك



كارولين فلاك

ورفضت عائلة النجمة صاحبة الـ 40 عاماً، التعليق على خبر انتحارها، وأشارت الصحيفة للضغوط النفسية التي تعرضت لها فلاك الفترة الأخيرة، من أزمة اتهامها بالضرب، والتصريحات الصحفية التي تلاحقها منذ فترة.

ونشرت الصحيفة البريطانية ديلي ميل، بعض صور من واقعة وصول الشرطة لمنزلها لحظة اعتدائها على صديقها السابق، وبعض من الصور التي ظهرت فيها اثار الاعتداء وتناثر الدماء على النافذة نتيجة الاعتداء.