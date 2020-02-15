فن ومشاهير

انتحار الممثلة كارولين فلاك داخل شقتها بلندن بعد ليلة عيد الحب.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار الممثلة كارولين فلاك داخل شقتها بلندن بعد ليلة عيد الحب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عائلة الممثلة العالمية كارولين فلاك، انتحارها داخل شقتها فى مدينة لندن الإنجليزية، صباح اليوم، قبل أسابيع قليلة من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها السابق لويس بيرتون.

 

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ 40 عاماً، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها عقب ليلة عيد الحب.

 

كارولين فلاك مع صديقها في عيد الحب
كارولين فلاك مع صديقها في عيد الحب

 

وأبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها "عيد حب سعيد، بحبك".

 

وكانت فلاك ستخضع للمحاكمة بعد أسابيع قليلة بتهمة الاعتداء بالضرب على صديقها السابق لويس بيرتون، داخل شقته في ديسمبر الماضي، واصابته بإصابات متفرقة نتيجة ضربه بالمصباح الكهربائي.

 

Advertisements
الممثلة العالمية كارولين فلاك
الممثلة العالمية كارولين فلاك

 

كارولين فلاك
كارولين فلاك

 

ورفضت عائلة النجمة صاحبة الـ 40 عاماً، التعليق على خبر انتحارها، وأشارت الصحيفة للضغوط النفسية التي تعرضت لها فلاك الفترة الأخيرة، من أزمة اتهامها بالضرب، والتصريحات الصحفية التي تلاحقها منذ فترة.

 

ونشرت الصحيفة البريطانية ديلي ميل، بعض صور من واقعة وصول الشرطة لمنزلها لحظة اعتدائها على صديقها السابق، وبعض من الصور التي ظهرت فيها اثار الاعتداء وتناثر الدماء على النافذة نتيجة الاعتداء.

 

22234732-8007677-Droplets_of_what_appear_to_be_blood_were_seen_splattered_on_Caro-a-21_1581789143733

 

 

22234886-8007677-Police_were_scrambled_to_Flack_s_north_London_home_at_5_25am_on_-a-22_1581789143734

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتحار الممثلة كارولين فلاك داخل شقتها بلندن بعد ليلة عيد الحب.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا