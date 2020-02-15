شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة جدة تستقبل مسرحية "عطل فنى" بعد نجاحها فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية، عن استقبال عرض ثاني لمسرحية "عطل فنى"، فى مدينة جدة بالمملكة، بعد نجاح المسرحية بشكل كبير ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الترفيه التى يرأسها المستشار تركى آل الشيح، عبر تويتر، البوستر الرسمي للمسرحية، وكتبت " قريباً في مدينة جدة، العرض الثانى للمسرحية الكوميدية "عطل فنّى" بعد النجاح الكبير اللى حققته فى شتاء الرياض، جامعة دار الحكمة من 20 إلى 22 فبراير".

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"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

وكانت المسرحية تم عرضها في موسم الرياض، كما شهد موسم الرياض عرض أكثر من مسرحية مصرية منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

وفى سياق آخر، انتهى هشام ماجد وشيكو مؤخرا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذي يشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.