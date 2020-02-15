إيمان العاصي: سعيدة بنجاح مسلسل بخط الايد وتحقيق أعلي نسبة مشاهدة على DMC

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة إيمان العاصي، أنها سعيدة بردود الفعل والنجاح الكبير لمسلسل "بخط الايد" وتحقيق نسبة مشاهدة عالية عبر شاشة "دى أم سى"، وإشادة الجمهور والنقاد بالعمل وتصدره للتريند منذ إذاعة حلقاته الأولى، والمسلسل من إنتاج سينرجي "تامر مرسى".
وأشارت العاصى إلى أن إيمانها بقضية الأسرة المصرية ودورها فى خدمة المجتمع، وضرورة مواجهة التفكك الأسري وضحاياه من الأطفال التي يناقشها المسلسل، هو الذى دفعاها للقيام بشخصية جيهان ربة المنزل فى مسلسل بخط الإيد.
وأضافت أنها سعيدة بتقبل الجمهور لشخصيتها بالعمل والتى تحمل رسالة هامة وجانبا كبيرا من الجرأة لم تقدمه من قبل، فهى شخصية جديدة ومختلفة، لافتة إلى أن هذه النوعية من المسلسلات تستهويها وتفضلها على أي نوعية أخرى من ألوان الدراما.
وأشارت العاصي إلى أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن في هذه النوعية من المسلسلات كل ممثل فيها يكمل الآخر، موضحة أن التعليقات الايجابية من الجمهور علي دورها بمسلسل بخط الايد يضع على عاتقها مسئولية كبيرة، ويجعلها حريصة كل الحرص على انتقاء ما تقدمه فيما بعد من أدوار فى أية أعمال قادمة، وذلك حتى تحافظ على هذا النجاح الذى تعيشه الآن.
مسلسل "بخط اليد" بطولة أحمد رزق وإيمان العاصي وسوسن بدر، محمد حاتم وإخراج شيرين عادل.
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