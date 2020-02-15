شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى الأفلام العالمية وأعمال رومانسية فى أوبرا القاهرة والاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يتضمن البرنامج مجموعة من أغاني الأفلام العالمية منها جيمس بوند، سيدتى الجميلة، روميو وجولييت ، قصه حب ، بودى جارد، قصة الحى الغربى،افطار فى تيفانى والشبح طريقى الى جانب مختارات من أشهر الأعمال الرومانسية منها احبك، سواى، ربما ربما ربما، سانتا لوتشيا ، العوده لسيريناتو واوسولوميو .. اداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مني رفلة، عبد الوهاب السيد ، وليد كريم، مصطفي محمد، جولي فيظي، جيهان فايد، عماد عادل، عزت غانم، هشام الجندي، الهامي امين، عمرو مدحت، تامر توفيق، ابراهيم ناجي، نورستا المرغني، ليلي ابراهيم، سلمي الجبالي.
وشهدت دار الأوبرا بالإسكندرية، حفل عيد الحب، و ذلك فى إطار احتفالات مهرجان عيد الحب الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث أقيم حفل فنى للنجم الكبير خالد سليم، وشارك خالد سليم جمهور أوبرا الإسكندرية بكوكبة من أعماله الجماهيرية التى برع فى أدائها، منها "لسه كبير، حلم عمرى، عيش، كل نظرة، لكل عاشق وطن، سيد سيدى، بلاش الملام، قالت أحبك، هتروح بدرى ليه، ولا ليلة ولا يوم، هتنسى، غايب عنى، أستاذ الهوى"، ومن أحدث أغانيه، "يا واخد قلبى، بهرب، أطمن"، بالإضافة إلى مختارات من أعمال التراث والطرب الأصيل منها، "على حسب وداد قلبى، نسم علينا الهوى، جبار، قارئة الفنجان"، وقد استقبل جمهور أوبرا الإسكندرية الفنان الكبير بباقات الورود والتصفيق الحار، وقدم خالد سليم الشكر لجمهور أوبرا الإسكندرية، معبرًا عن سعادته بالاحتفال بهذه المناسبة معهم.
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