Name of flowers يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى: فاز فيلم name of flowers هو إنتاج مشترك بين كندا وأمريكا وبوليفيا بجائزة الجمهور، والفيلم إخراج المخرج الكندي بهمن تافوسي. ويقام الآن حفل ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الرابعة، التي انطلقت فعالياتها يوم ١٠ فبراير الجاري،بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم بشرى وبسمة. وشهد حفل افتتاحها تكريم رجاء الجداوي ونيللي كريم والأسبانية فيكتوريا إبرل.

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