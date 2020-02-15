فيديو| بعد أن أسقطها أرضا.. نانسي عجرم تختار هشام اليمني في "The voice kids"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدم إياد قدورة وهشام اليمني ونسرين بوشناق من فريق الفنانة نانسي عجرم، أغنية "يا سلام على حبي وحبك"، للفنان الراحل فريد الأطرش والفنانة شادية، في المرحلة الأولى من مرحلة المواجهة من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids".

وعلقت الفنانة نانسي عجرم :"أنا قبل ما أختار بدي أقولكم إن وجودكم على المسرح بيخلينا نحلم ونصدق أحلامنا".

كما علق حماقي :"أنتوا الثلاثة شاطرين، امتعتونا".

وعلق عاصي :" رائعين، وحبيتكم، مهضومين".

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واختارت نانسي الطفل هشام اليمني من اليمن، لينتقل للمرحلة الأخيرة من المواجهة.

يذكر أن المتسابق هشام اليمني من اليمن قدم أغنية "أمتى أنا أشوفك" للفنان أبو بكر سالم، في مرحلة الصوت وبس، وحصل على اللفة الثلاثية، واختار هشام أن ينضم لفريق الفنانة نانسي عجرم.

وطالبت الفنانة نانسي من هشام أن تلعب معه مصارعة، وبالفعل توجهت على المسرح وبدأ اللعب إلا إنها سقطت أرضا لتخبر هشام بأنه الفائز.

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids ، في الموسم الثالث، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.