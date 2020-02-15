بكاء ناهد فريد شوقي لحظة تكريمها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ضياء مصطفى كرم مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الرابعة، مونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي. وقالت المنتجة ناهد فريد شوقي إن المهرجان يهتم بمن وراء الكاميرا، مشيرة إلى أن التكريم يتزامن مع مئوية فريد شوقي. وتحدثت ناهد فريد شوقي اللهجة النوبية، ما دفع القاعة للتصفيق لها. Advertisements وأهدت التكريم وهي تبكي إلى ابنها فريد، الذي تحل ذكرى رحيله السادسة. وبمجرد إعلان اسم ناهد فريد شوقي، قامت ابنتها ناهد السباعي بالوقوف والتصفيق لمدة طويلة. ويقام الآن حفل ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الرابعة، التي انطلقت فعالياتها يوم ١٠ فبراير الجاري، وشهد حفل افتتاح ها تكريم رجاء الجداوي ونيللي كريم.

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