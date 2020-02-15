بتعامل زي الكلاب.. أيمن قمر خطط للاعتزال منذ 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلن الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، اعتزال كتابة الأغاني.

وكتب قمر عبر حسابه بموقع "فيسبوك: "بقالي فتره مش صغيرة بفكر جديا في اللي هقوله دلوقتي، أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني".

وتابع قمر: "هكتب أفلام مسرح مسلسلات، لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى، هنتج بس، أنا بقالي ٢٨ سنه بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده".

وفي لقاء سابق الإعلامية رغدة شلهوب من خلال برنامج 100 سؤال على فضائية الحياة منذ 4 سنوات، أكد المؤلف أيمن بهجت قمر، أنه يفكر جديًا فى اعتزال كتابة الأغانى بشكل نهائى.

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وأضاف أيمن، أن السبب وراء هذا التفكير أن الدولة لا تحترم الكتّاب ومؤلفي الأغنية، وضرب أيمن بهجت المثل بأنه إذا تعرض لأى مرض حاليا لا يوجد من يؤمن مستقبل أولاده، سواء نقابة أو معاش أو تأمين صحي.

وتابع بهجت قمر، أن جميع فئات المجتمع تتمتع بهذه المميزات إلا الشعراء، لذلك بفكر أن أتفرغ لكتابة الأفلام والمسلسلات وأكون عضو بنقابة المهن التمثيلية، بدلا من كتابة الأغانى اللي ملهاش مستقبل.

وواصل بهجت، "أنه حاول أن يدشن نقابة للشعراء وبالفعل تم تجميع عدد كبير من الشعراء وتم تعيين الشاعر عوض بدوي نقيبًا للشعراء وأرسل للرئاسة مشروع قانون لتدشين النقابة؛ ولكن لا أحد اهتم به؛ "لذلك فأنا أرى أن الدولة تعامل الشعراء كالكلاب أو أقل كمان من الكلاب".