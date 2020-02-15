بحضور نجوم الفن.. بدء حفل ختام أسوان للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ضياء مصطفى:
تصوير - علاء أحمد:
بدأ حفل ختام مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الرابعة بعزف السلام الوطني.
وحضر الحفل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والفنانة ناهد السباعي والفنانة بشرى والفنانة سلوى خطاب، والفنانة بسمة، وكذلك المنتجة ناهد فريد شوقي ورحمة منتصر وليلى السايس، اللواتي يكرمن اليوم.
ويشهد حفل توزيع الجوائز على أصحاب الأفلام الفائزة، في مسابقات الأفلام الطويلة والأفلام القصيرة وأفضل فيلم مصري وجائزة الاتحاد الأوروبي وجائزة سمير فريد.
وانطلقت فعاليات المهرجان يوم ١٠ فبراير الجاري، وكرم المهرجان رجاء الجداوي ونيللي كريم وفيكتوريا أبرل.
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