صور| نرمين الفقي بـ"الحجاب" في مكة المكرمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة نرمين الفقي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.
وظهرت "الفقي" في الصور من داخل مكة المكرمة، مرتدية عباءة وحجاب، وعلقت :" لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ربنا يتقبل مني".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، هي قصة "ما يطلبه المستمعون" ضمن مسلسل نصيبي وقسمتك 3، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد
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