تراند اليوم : شاهد.. "سيلفي" فنانة شهيرة داخل الحرم المكي يشعل السوشيال ميديا

أشعلت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صور لها خلال اداء مناسك العمرة.

وظهرت نيرمين الفقي بالحجاب أثناء أدائها مناسك العمرة وحرصت على اخذ عدد من الصور والسيلفي بالحرم المكي.



وعلقت نيرمين الفقي على الصور، قائلة: "#لبيك اللهم لبيك_لبيك لا شريك لك لبيك#ان الحمد والنعمة لك والملك # لا شريك لك# اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم#ربنا يتقبل مني".

وتفاعل النشطاء مع الصور بشكل واسع، حيث جاءت أبرز التعليقات: " ربنا يتقبل" و " عمرة مقبولة ان شاء الله" و " ربنا يهديكي ويتقبل " و" منورة " وشكلك قمر مشاء الله ربنا يثبتك.