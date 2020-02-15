بالفيديو: روان بن حسين تنتقم من زوجها في عيد الحب بعد تصرفه الصادم

أصرت الفاشينيستا روان بن حسين على معاقبة زوجها في عيد الحب، وذلك بعد تصرفه الصادم نحوها في ذات اليوم ولكن في العام الماضي.

وكشفت روان بن حسين لمتابعيها عن حماسها الكبير بعيد الحب هذا العام، والسبب هو عقابها لزوجها الذي تخطط له بعد أن أفسد احتفالهما بالفلانتين العام الماضي.

قالت روان بن حسين أن في عيد الحب العام الماضي، أرادت أن تحتفل به بطريقة مختلفة مع زوجها، فحجزت درس طبخ إيطالي، ولكن الصدمة هو أن زوجها تشاجر معها قبل الفلانتين وأفسد الاحتفال، فاضطرت أن تصطحب صديقتها معها للدرس بدلاً منه.

وأضافت روان بن حسين أنها قررت أن تعاقب زوجها على فعلته العام الماضي، من خلال حجزها في أحد الأماكن التي سوف يقوم فيه بالطهي لها، بينما ستكون هي جالسة على الطاولة في انتظار الطعام.

وفي ذات السياقن، حرصت روان بن حسين على تصوير تفاصيل عقابها لزوجها بالصوت والصورة لمتابعيها، مشيرة إلى أنه لا يعلم بانتقامها منه بعد وسوف تفاجئه بالأمر فور وصولهما للمكان.

وفور وصول روان بن حسين للمطعم، صورت لمتابعيها إعداد زوجها للطعام لها، وأخذت تسأله عن الطبق الذي يطهيه فمزح معها بقوله: “سم هاري”.

وكشف الفيديو عن الأطباق المتعددة التي أعدها زوج روان بن حسين لها، انصياعاً لعقابها وذلك بعد أن أفسد احتفالهما بعيد الحب العام الماضي.