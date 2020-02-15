فيلم منزل آجا ينال جائزة لجنة تحكيم النقاد بمهرجان أسوان الدولي

ذهبت جائزة لجنة تحكيم النقاد إلي فيلم منزل آجا إخراج لينديتا زيتشياري، وذلك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

كما قررت اللجنة منح تنويه خاص لفيلم بكاريته إخراج آلان ديبرتون إنتاج البرازيل.

كما فاز بجائزة لجنة تحكيم الفيلم اليورو متوسطي مناصفة فيلم تأتون من بعيد إخراج أمل رمسيس، إنتاج مصر ولبنان وإسبانيا، وفيلم إحكيلي إخراج ماريان خوري إنتاج مصر، كما حصد

الفيلم أيضا جائزة مسابقة الفيلم المصري.

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ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبي، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها

النجمة المصرية بشري والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

يذكر أن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري تضم كل من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيساً، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبد الفتاح رئيساً وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.