بعد تصدر دينا الشربيني محركات البحث بسبب عمرو دياب.. شاهد أبرز صور الثنائي معا

تصدرت الفنانة دينا الشربيني محركات البحث المختلفة عقب نشر الهضبة عمرو دياب صورة لهما أثناء احتفالهم بعيد الحب، وعلق عليها "عيد حب سعيد زي ما انتي"، لتعيد نشر الصورة وتعلق:"مبروك على أفضل ألبوم مع أسطورتي عمرو دياب، عيد حب سعيد لا ينسى، مبروك يا حبيبي".

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كما هنأت الشربيني عمرو دياب بصدور الألبوم الجديد "سهران" وكتبت: "الاحتفال بأفضل ألبوم للأسطورة عمرو دياب، عيد الحب لم يكن أفضل من ذلك، مبروك يا حبيبي"، لتنهال التعليقات من قبل المشاهير والجمهور المهنئ الثنائي بعيد الحب ومعبر عن إعجابه بأغاني الهضبة الجديدة.

فيما قامت الفنانة نشوى مصطفى بإعادة نشر الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، معلقة عليها:" الهضبة ما شاء الله بيصغر تفتكروا الرياضة ولا الرجيم ولا الحب ولا الحلوة اللي مخليه حياته سكر محلى محطوط على كريمة، عن عود البقدونس فى طبق الهضبة، رجيم قاسى".

ويذكر أن عمرو دياب طرح ألبومه "سهران"، الأربعاء الماضي، والذي ضم 14 أغنية ما بين الرومانسي والمقسوم، أبرزها:"سهران"، "هيعيش يفتكرني"، "عم الطيب"، وغيرها من الأغاني.

ونستعرض ابرز صور الثنائي معًا في مختلف المناسبات والاحتفالات:

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