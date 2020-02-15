نجوم الغناء يتألقون فى حفلات عيد الحب

اشعلت حفلات عيد الحب مسارح مصر المختلفة، وحققت نجاحًا كبيرًا وردود فعل قوية، حيث أقيمت أكثر من حفل فى أماكن متعددة كان أبرزها حفل الاستاد والذى جمع أكثر من 30 ألف متفرج ويعتبر هو الأكثر جماهيرية ضمن الحفلات التى أقيمت فى نفس الليلة.
أحيا الحفل حشد كبير لأهم نجوم غناء الوطن العربى، كان أولهم النجم تامر حسنى الذى تفاعل معه الجمهور بأغنياته «بشوقك، يا بنت الإيه، كل مرة، حلو المكان، أنا ولا عارف، يانا يا مفيش، يا تاعبنى»، كما شاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى أول حفل لها بعد أزمة سرقةفيلتها واتهام زوجها بقتل السارق، وقدمت خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياتها منها «أخاصمك آه، معجبة مغرمة، آه ونص، اطبطب وادلع، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو، ماشى حدى، لون عيونك»، وغازلت المصريين بغناء أغنية «لو سألتك أنت مصري».
وشارك النجم وائل جسار وقدم عددًا كبيرًا من أغنيات الوداع والفراق، منها: مشيت خلاص، غريبة الناس، بتوحشينى، خلينى ذكرى، نهاية واحدة، واختتم حفله بأغنية «نخبى ليه»، وسط تفاعل الجمهور الحاضر.
وشاركت ساندى بأحدث أغنيات ألبومها الأخير «ريموت حياتك»، وواصلتتقديم عدد من أغنياتها منها «حلوة جدًا»، «أحلى بنت»، والذى تفاعل معها الجمهور.
وتفاعل الجمهور مع المطرب بهاء سلطان فى أول ظهور بعد أزمته مع المنتج نصر محروس، وقدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته الشهيرة التى قدمها خلال مشواره الغنائى منها الواد قلبه بيوجعه، مية مية، أنا مصمم، قوم أقف، ما يردش. كما شارك النجم أحمد شيبه بمجموعة من أغنياته منها «لو لعبت يا زهر»، و«نسر الصعيد» .
واختتم الحفل أصحاب مهرجان «بنت الجيران» حسن شاكوش وعمرو كمال، وهو الاختيار الذى لاقى استياء كبيرًا من المتخصصين، فرغم النجاح الذى حققه المهرجان وسماعه عالميًا، إلا أن البعض انتقد وقوف مؤديه على خشبة الاستاد، وهو المكان الذى جمع قامات مصر الفنية محمد نوح وعمرو دياب وغيرهم من النجوم.
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