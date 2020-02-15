صور.. تفاصيل حفل هاني شاكر بدار الأوبرا

نشر نقيب المهن الموسيقية، هاني شاكر، صورا لحفل عيد الحب بدار الاوبرا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements وتألق هاني شاكر، من خلال الحفل بباقة لامعة من أغانيه الشهيرة، ومنها: بحبك أنا ومصر بالنسبة لك إيه وأمرك ياحبيبى إيه ونسيانك صعب أكيد وأول قلبك ماخان ووعد مني ويا ريتنى وبأمر الحب، للنجم عبد الحليم حافظ، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير رافعين شعار كامل العدد للحفل. الشهيرة، ومنها: بحبك أنا ومصر بالنسبة لك إيه وأمرك ياحبيبى إيه ونسيانك صعب أكيد وأول قلبك ماخان ووعد مني ويا ريتنى وبأمر الحب، للنجم عبد الحليم حافظ، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير رافعين شعار كامل العدد للحفل. يذكر أن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، طرح اغنيه ابويا كلمات الشاعر الكبير سامي النويهي و تنفيذ الموسيقار محمد ضياء الدين و الحان عمر كمال.

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