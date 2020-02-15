هذا ما قالته أمال ماهر بعد حفلها في مصر-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة ​أمال ماهر​ حفلا ناجحا في مصر بمناسبة عيد الحب، اذ انها نشرت على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها من الحفل، موجهة الشكر للجمهور والفرقة الموسيقية، معبرة ايضا عن سعادتها بالديو الذي جمعها بالفنان المصري ​تامر عاشور​.

وعلّقت أمال على الصور قائلة: "اشرفت بوجودي معاكم امبارح في يوم مميز غمرتوني بحبكم في يوم عيد الحب، وعيد الحب بالنسبة ليا هو حبكم ودعمكم الدائم، ألف شكر للشركة المنظمة، وأشكر الفرقة الموسيقية والمايسترو الكبير هاني فرحات، سعدت بمشاركتي ديو قالوا بالكتير مع النجم الكبير تامر عاشور، استمعت معكم ويا رب تكونوا استمتعتم".

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