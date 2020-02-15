أيمن بهجت قمر يعتزل ويثير بلبلة

ميرنا وليد - بيروت - اثار المؤلف المصري ​أيمن بهجت قمر​ جدلا كبيرا بعد اعلانه قرار اعتزاله كتابة الأغاني واكتفائه بكتابة الأفلام والمسرحيات.

وكتب أيمن بهجت قمر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بقالي فتره بفكر جديا في اللي هقوله انا قررت ان اغنية مهرجان هي اخر اغنيه انا هكتبها وهعتزل تأليف الاغاني".

وتابع قائلا : "هنتج بس وهكتب افلام ومسرح بس انا بقالي ٢٨ سنه بكتب اغاني وطول الوقت في توتر.. عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده" .

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