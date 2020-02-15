نيرمين الفقي بالحجاب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​نيرمين الفقي​ صورة لها مرتدية فيها الحجاب، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

اذ انها تتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة، وعلّقت على صورتها قائلة: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا يتقبل مني".

يذكر أن الفقي شاركت في مسلسل "أبو العروسة"، من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازي، وكارولين عزمي، من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

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