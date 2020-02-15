يوسف الخال يصدم الجمهور ويتخلّى عن شعره-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ جدلا كبيرا بعد نشره منذ قليل مقطع فيديو على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهره وهو يقصّ شعره بشكل كامل من خلال الماكينة المخصصة لذلك، فقد تخلّى يوسف عن شعره نهائيا في الفيديو وعلّق عليه قائلا: "الجرأة.. قمّة الحرّية".

ولاقى الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تسائلوا عن سبب قيامه بذلك، ومنهم من ظنّ ان لديه دورا تمثيليا يتطلّب منه ذلك.

الجدير ذكره ان يوسف الخال نشر مؤخرا صورة له من كواليس احد اعماله التمثيلية، ظهر فيها مرتديا عباءة ويحمل بيده بندقية والى جانبه بندقيتان.

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