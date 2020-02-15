هل يعود الثنائي ترافيس سكوت وكايلي جينر لبعضهما مجددا؟

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل اعلام عالمية بأن النجم ​ترافيس سكوت​ وحبيبته السابقة نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ يعملان معًا لحلّ خلافاتهما وإصلاح الوضع بينهما لإعادة علاقتهما العاطفية كما في السابق، خصوصا وأن كايلي بدأت بمواعدة رجال آخرين، ومنهم النجم دريك في شهر تشرين الثاني الماضي.

وكان ردّ ترافيس سكوت مؤخرا على الإتهامات التي طالته بخيانة كايلي جينر وهو ما أدى إلى إنفصالهما مؤخراً، وكتب عبر صفحته الخاصة قائلاً: "تؤثر الأكاذيب والشائعات على حياتي بشكل كبير، لا سيّما الكاذبة التي تفتقر للأدلة والبراهين، فهي غير صحيحة بتاتًا ولم تكن هناك خيانة من أي نوع لكايلي".

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