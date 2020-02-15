كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الحكم عليه بـ30 سنة سجن.. 9 معلومات لا تعرفها عن بطرس غالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستعرض "الخليج 365 الفني" في السطور التاليه 10 معلومات عن الفنان بطرس غالي..
1 شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.
2 بدأ مشواره الفني من خلال تقديم أدوار ثانوية خلال فترة الثمانيات.
3 اول أعمال فنيه قدمها كانت من خلال فيلم سرقات صيفية.
4 قدم العديد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "دوران شبرا وفرقة ناجي عطالله وقلوب عوالم خفية وليالي اوجيني.
5 شارك في العديد من الأعمال السينمائية مثل فيلم "بلاش تبوسني وبشتري راجل وسمير وشهير وبهير وعين شمس ولعبة الحب".
6 شارك في دبلجة العديد من افلام الرسوم المتحركة.
7 شارك في رمضان الماضي في مسلسل "علامة استفهام وكارمن".
8 أشتهر بشخصية الرجل الرصين الأستقراطي.
9 كانت أخر أعماله الفنية مشاركته في رمضان الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات".