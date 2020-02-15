كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الحكم عليه بـ30 سنة سجن.. 9 معلومات لا تعرفها عن بطرس غالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم السبت 15 فبراير، المنقعدة في عابدين، حكمًا بالسجن 30 عامًا على الفنان طرس غالي وذلك لاتهامه بتهريب الآثار إلي أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365 الفني" في السطور التاليه 10 معلومات عن الفنان بطرس غالي..

1 شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.

2 بدأ مشواره الفني من خلال تقديم أدوار ثانوية خلال فترة الثمانيات.

3 اول أعمال فنيه قدمها كانت من خلال فيلم سرقات صيفية.

4 قدم العديد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "دوران شبرا وفرقة ناجي عطالله وقلوب عوالم خفية وليالي اوجيني.

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5 شارك في العديد من الأعمال السينمائية مثل فيلم "بلاش تبوسني وبشتري راجل وسمير وشهير وبهير وعين شمس ولعبة الحب".

6 شارك في دبلجة العديد من افلام الرسوم المتحركة.

7 شارك في رمضان الماضي في مسلسل "علامة استفهام وكارمن".

8 أشتهر بشخصية الرجل الرصين الأستقراطي.

9 كانت أخر أعماله الفنية مشاركته في رمضان الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات".