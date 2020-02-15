تراند اليوم : نسي يجبلها هدية.. مي حلمي بتشتكي جوزها للجمهور : يرضيكوا كدا

احتفلت الإعلامية مى حلمي بعيد الحب مع زوجها الفنان محمد رشاد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مى حلمي صورة لها مع زوجها الفنان محمد رشاد واعتمدت مى حلمي في اطلالتها على إرتداء فستان ابيض مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها لابراز انوثتها فيما واعتمد محمد رشاد في الصورة على إرتداء بذله باللون الأحمر مع بنطلون اسود.

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وعلقت مى حلمي على الصورة قائلة: “كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب تاني قانون في #المتزوجون مش لازم تحتفلو بالفلانتين يوم الفلانتين او تحتفلو بيه اساسا مابنحتفلش بالفلانتين عشان للاسف عيد ميلادي في نفس اليوم ظلم ده واللا مش ظلم”.