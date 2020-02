نشر المطرب راغب علامة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورة جديدة أثناء إحيائه حفل عيد الحب بأحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الأردنية عَمان وقامت إحدى المتابعات بأحراجه باحتضانه أثناء الحفل.

وعلق راغب علامة على الصورة ” # ❤ “.

من ناحية أخرى نشر النجم اللبنانى “راغب علامة” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بزوجته ونجله احتفالًا بعيد الحب، حيث علق على الصورة قائلا: “We are missing habibi #KhaledAlama with us! Happy Valentines Day “.