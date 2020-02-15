تراند اليوم : منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد والدتها علي طريقتها الخاصة – شاهد

وجهت الفنانة منه فضالي رسالة موثره الي والدتها بمناسبة عيبد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلقت ” منه فضالي قائلة: “انا معنديش اغلي من أمي في حياتي حتي لو بجننها ساعات أو بعاند معاها لأني بطبعي عنيده جدا بس الست دي تعبت جدا معايا من يوم ولادتي لحد دلوقتي في حاجات كتير جدًا مهما اعملها مش كفايه عليها حاجه أبدا النهارده عيد ميلادك كل سنه وأنتي جنبي وسندي وحبي وصاحبتي اللي مليش غيرها وربنا يديكي الصحه ويشفيكي يا رب وميحرمنيش من ضحكتك أبدا عقبال 1000 سنة يا امي بحبك”.

يُذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد “أفراح إبليس 2 ” والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020، فيما تستعد أيضا لمسلسلها القادم مع النجم عمرو عبدالجليل وهو مسلسل “رحيل”.