تراند اليوم : قرار صادم من أيمن بهجت قمر بإعتزاله التأليف نهائيا.. إعرف السبب

فجر المؤلف ايمن بهجت قمر مفاجاة من العيار الثقيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وقرر ان يعتزل كتابة الاغانى.

وقال ايمن بهجت قمر : “بقالي فتره بفكر جديا في اللي هقوله انا قررت ان اغنية مهرجان هي اخر اغنيه انا هكتبها وهعتزل تأليف الاغاني”.

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وأضاف ايمن بهجت قائلا : “هنتج بس وهكتب افلام ومسرح بس انا بقالي ٢٨ سنه بكتب اغاني وطول الوقت في توتر.. عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده”.

يذكر ان الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، هاجم مطرب المهرجانات حسن شاكوش واتهمه بسرقة لحن وكلمات أغنية بنت الجيران من أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي.