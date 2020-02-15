تطور جديد في قضية محمد رمضان والطيار الموقوف عن العمل..الطيران المدني يصدر بيان جديد

في تطور جديد لقضية الفنان محمد رمضان والطيار اشرف السعد الذي تم ايقافه عن العمل بسبب التقاطه صورة وفيديو مع محمد رمضان، أصدر الطيران المدني المصري بيان صحفي ردا على المطالب بعودة الطيار لعمله حيث صرح الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصري في البيان أنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين (محمد رمضان) داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية فقد قامت سلطة الطيران المدنى وكافة الجهات المختصة في حينه بإجراء تحقيق دقيق للتأكد من الواقعة وملابستها.

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الطيار اعترف بصحة الواقعة

وأضاف البيان الصحفي :"وفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدنى المصرى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، وبناءً عليه فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، من منطلق التزام وزارة الطيران المدنى والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوى والتى تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها».

وكان محمد رمضان قد كشف ان الطيار طلب منه تعويض قيمته 9 ملايين جنيه ونصف المليون وسأل الجمهور عن رأيهم فوافقوه على فكرة الدفع لكنه حذف الفيديو بعدها ولم يلتزم برأي الجمهور.