الحكم على فنان مصري شهير بالسجن 30 عام بتهمة تهريب الاثار

تم الحكم على الفنان بطرس غالي بالحبس 30 عام بتهمة تهريب الآثار خارج البلاد حيث تم ضبط القطع المهربة في ايطاليا.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الأثار المصرية لايطاليا تمت على مدى العام الماضي حيث تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم وتم وضع المسروقات للمتحف المصري.

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وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار

وكانت التحريات قد كشفت تورط الفنان في تهريب الاثار وأمر النائب العام بإحالة بطرس رؤوف بطرس غالي الشهير بالفنان بطرس غالي وهو شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية والاقتصاد خلال عهد الرئيس المبارك إلى المحكمة الجنائية.

يذكر أن بطرس غالي ممثل مصري، شارك في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن أبرز أفلامه سمير وشهير وبهير، الديلر، عين شمس، ومن مسلسلاته فرح ليلى، حارة اليهود، عرفة البحر.