فن ومشاهير

ريا أبي راشد مع زوجها الإيطالي في لقطات رومانسية أفسدتها ابنتهما

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farah.hassan 0 تبليغ

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نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صوراً من احتفال عيد الحب مع زوجها فاليريو الإيطالي الجنسية. وقالت إن هذا الأخير، حضر إلى المنزل مع باقة ورود، فسارعت ابنتهما لولا إلى أخذ الورود لنفسها.


ونشرت ريا صوراً تظهر فيها لولا وهي تمسك باقة الورد التي خبأت وجهها خلفها، كما نشرت صوراً رومانسية مع فاليريو، بدت فيها لولا وقد أقحمت نفسها فيها.

 


يذكر ان ريا تعيش مع زوجها وابنتهما في لندن، وتسافر باستمرار لتغطية المهرجانات العالمية وإجراء مقابلات مع أهم النجوم.

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