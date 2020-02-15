شاهدوا الصورة الأولى لابنة ألين وطفة

احتفلت المذيعة ألين وطفة بيوم الحب على طريقتها، فنشرت صورة لها مع زوجها خالد المولى، وابنتهما لامارا التي ولدت الشهر الماضي، ولم تظهر صورة الطفلة.



وكتبت رسالة رقيقة لابنتها، رحبت فيها بقدومها إلى العائلة، مؤكدة أن عيد الحب هو عيد ابنتها التي اضفت على العائلة البهجة والسرور.



يذكر ان الين تزوجت في شهر يونيو عام ٢٠١٨، بعد قصة حب جميلة قالت الين إنها تستحق أن تكون فيلما سينمائيا.

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