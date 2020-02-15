أحلام لا تريد عيداً للحب لهذا السبب

اعتبرت الفنانة أحلام، ان الحب لا يحتاج إلى عيد يعبر عنه، بل هو مجموعة مشاعر ومواقف بدون اي مقابل.



وكتبت عبر تويتر:

"الحب لا يريد عيد الحب. الحب هو اهتمام. الحب هو عطاء. الحب هو ايام حلوه سعيدة".



وتابعت " الحب هو الثقة، الحب هو الدوام على الحب، الحب هو انك ما تجرح ولا تنكر ولا تقسى. الحب هو انك تبادل الحب لمن تعلم جيداً انه فقط يستحق الحب، بلا أي مبرر ولا مقابل ولا عيد حب".

يذكر ان احلام احتفلت يوم ١٣ فبراير بعيد ميلادها، وقد فاجأها زوجها مبارك الهاجري باحتفال في منزلهما، كما تلقت التهاني من زملائها في الوسط الفني، وحرصت على الرد عليهم مبدية سعادتها بالعواطف الصادقة التي لمستها في يوم ميلادها.

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