شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول ظهور لخالد جلال بعد تعافيه صحيا وتكريمه فى اتحاد كتاب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، لتكريمه باتحاد كتاب مصر فى أول ظهور له بعد تعافيه من وعكة صحية، وعبّر لـ"الخليج 365" عن فخره بهذا التكريم فى هذا المكان الذى يجمع عظماء الفكر فى مصر، وشكر كل القائمين على التكريم

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يذكر أن شعبة الدراما بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ستقيم اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2020 مؤتمرها الأول بعنوان: " المسرح المصرى من أين وإلى أين" دورة الفنان القدير محسن حلمى، وستقوم شعبة الدراما بتكريم اسم الفنان محمود الجندى بدرع النقابة، وتكريم عدد من القامات الإبداعية التى أثرت المسرح المصرى على مدر تاريخه، ومنها اسم الفنان محسن حلمى، ويتسلم عنه درع النقابة زوجته الفنانة القديرية سلوى محمد على.

وسيكرم المؤتمر عددا من المبدعين والنقاد والكُتَّاب الكبار الذين شاركوا فى صناعة كتاب المسرح المصرى "من أين وإلى أين"، وتكريم أعضاء شعبة الدراما بالنقابة العامة لاتحاد كُتَّاب مصر، ومنهم الفنانة القديرة سوسن ربيع ومسئول الإعلام بشعبة الدراما، الشاعرة الفنانة إيمان شاهين، ومقرر شعبة الدراما الشاعر محمد الحمايل، وسكرتير الشعبة الأستاذ جاد حسين، الإعلامية عبير ظلام، ورباب أبو طه، والكاتب والناقد أحمد خميس، وفريق حكواتى أهل الهوى المطربة أميرة خالد، والمطرب مؤمن وقيادة، الدكتور عبد المنعم خليل.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة، والمخرج الشاعر سامح العلي رئيس شعبة الدراما، والدكتور كمال عيد رئيس المؤتمر، وستكون الدورة الحالية باسم المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي، وكانت شعبة السيناريو بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر قد نظمت مؤتمرها السنوى الثالث بعنوان "دراما الصورة والكلمة فى مواجهة الإرهاب"، وشارك فى المؤتمر نخبة من كبار كتاب السيناريو والمخرجين والنجوم ورجال الأمن منهم الدكتورة آمنة نصير، الكاتب أيمن سلامة، والفنان عزت العلايلى والفنان أشرف زكى والفنانة فردوس عبد الحميد والمخرج محمد فاضل، والكاتب بشير الديك، والكاتب أبو العلا السلامونى واللواء فؤاد علام.