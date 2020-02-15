شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مسلسل "سما عالية" يجمع ممثلين من مصر والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج السعودى محمد دحام الشمرى تصوير مسلسل "سما عالية" المقرر عرضه رمضان المقبل، قصة وسيناريو وحوار صالح النبهان وشيخة بن عامر، ويشارك فى بطولته من الكويت: حمد العمانى، شيماء سليمان، جاسم النبهان، فوز الشطى، سليمان الياسين، انتصار الشراح، زهرة الخرجى، وعبد الله التركمانى، ومن مصر: أحمد كشك، حامد الشراب، ندى عادل، شيماء سليمان.





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قصة المسلسل تعود إلى حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، وصولا إلى السبعينيات، وتدور في العديد من بدان الوطن العربى: الكويت والسعودية وعمان، إذ يرصد المسلسل حياة عدة أسر فى ذلك الزمن، خاصة "عضيبان"، وهو رجل كويتى تعود أصوله للقصيم فى السعودية، وهو صاحب مكانة كبيرة فى المجتمع، ولديه ابن وحيد هو "حمد"، الذى يعمل فى حقول النفط بالأحمدى.

يُذكر أن المخرج محمد دحام قدم خلال رمضان الماضى مسلسل "لا موسيقى فى الأحمدى"، تأليف منى الشمرى، وبطولة: جاسم النبهان، نور، عبد المحسن النمر، فهد العبد المحسن، على كاكولى، عبدالله السيف، فوز الشطى، شيماء، إيمان الحسينى، وآخرين.