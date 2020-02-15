شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة للخدمات الإعلامية" تتعاقد على مسلسل "الجماعة 3" مع وحيد حامد والان مع تفاصيل الخبر

وكشف المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن المسلسل مازال فى طور الكتابة مع القامة الكبيرة الأستاذ وحيد والذى حرصت الشركة على العمل معه وبعدما تتم الكتابة سيتم الإعلان عن مراحل الإنتاج والمشاركين فى العمل.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها مع الكاتب الكبير وحيد حامد على الجزء الثالث من مسلسل الجماعة.

وأضاف " صالح " أن العمل سيأتى مكملا للأجزاء السابقة والتى عرضت فى 2010 و2017 والتى أبدع فيها قلم الأستاذ وحيد حامد فى سرد وتوثيق أجزاء دقيقة من التاريخ المعاصر لمصر، ويستمر ذلك فى الجزء المزمع البدء فيه بإذن الله.

ويأتى هذا فى ظل ما أعلنه تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة بالاهتمام بأعمال الكتاب الكبار وتوفير كل الإمكانيات لهم حتى يصل إبداعهم للجمهور.

وتبدى الشركة سعادتها الكبيرة بعودة وحيد حامد إلى الكتابة لاستكمال سلسلة " الجماعة " التى تكشف الدور المتطرف والإرهابى الذى لعبته جماعة الإخوان فى تاريخ مصر وكيف أصبحت أفكارهم هى المرجعية الأولى لكل التنظيمات الإرهابية فى العالم، كما تهدف هذه الأعمال إلى توعية الشباب وتنويرهم بتاريخهم والشخصية المصرية المبدعة.