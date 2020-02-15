شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق الدنيا" لرانيا يوسف وخالد الصاوي يعرض فى دور السينما الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرصناع فيلم "صندوق الدنيا" للنجمة رانيا يوسف على موعد طرحه في السينمات بعد الإنتهاء من مراحل المونتاج والمكساج للفيلم ووضع الموسيقى التصويرية، استعداداً لعرضه في جميع دورالعرض بالسينمات يوم 19 فبراير الجارى.

ويدور فيلم "صندوق الدنيا" حول مجموعة قصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل. والفيلم بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات .

يتناول الفيلم في إطار درامي وفي منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة، بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاض وعلاء مرسي.

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وكانت رانيا قالت قد صرحت مؤخرا إن تربيتها في إحدى مدارس الراهبات هي سبب أنها مؤدبة زيادة عن اللزوم، مما أثارهذا التصريح جدل كبيرعلى السوشيال ميديا وأصبحت تريند.

رانيا يوسف عرض لها مؤخرًا، مسلسل "الآنسة فرح" وشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، ومحمد الكيلاني، وهبة عبد العزيز، كما يعرض لها حاليا مسلسل "أفراح إبليس" .

وعرض لرانيا يوسف مؤخرا فيلم "دماغ شيطان"، شارك فى بطولته باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز ونادية خيرى وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه وأثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.