شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تتساءل عن سر شباب الهضبة فى إشارة لـ دينا الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءلت الفنانة نشوى مصطفى عن سر شباب الهضبة عمرو دياب، من خلال نشرها الصورة التى جمعته مع الفنانة دينا الشربيني داخل أحد المطاعم فى عيد الحب، وعلقت عليها قائلة: "الهضبة ما شاء الله بيصغر تفتكروا الرياضة ولا الرجيم ولا الحب ولا الحلوة اللى مخلية حياته سكر محلى محطوط على كريمة، عن عود البقدونس فى طبق الهضبة، ريچيم قاسى".

وحرصت الفنانة دينا الشربيني على توجيه رسالة غزل للميجا ستار عمرو دياب، في احتفالات عيد الحب، ونشرت صورة تجمعهما من داخل أحد المطاعم، وكتبت: "الاحتفال بأفضل ألبوم للأسطورة عمرو دياب، عيد الحب لم يكن أفضل من ذلك، مبروك يا حبيبي".

وكان الهضبة قد نشر نفس الصورة التي تجمعه مع دينا، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب معلقاً: "هابى فلانتين.. زى ما انتى".

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وسرعان ما انهالت التعليقات من قبل المشاهير والفنانين والمتابعين، على الصورة التي انتشرت للثنائي عبر حساباتهم، وكان من ضمن المعلقين الفنانة هنا الزاهد، التي حرصت على كتابة تعليقا قائلة "الله يحفظم"، والفنانة صبا مبارك وعدد كبير من الفنانين.

وطرح الهضبة عمرو دياب مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "سهران"، الذى لاقى ردود فعل كبيرة وواسعة كعادة ألبومات الهضبة مع جمهوره الذي يعيش مع هذا الألبوم تحديدًا حدثًا مختلفًا، خاصة أنه جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وفور طرح الألبوم خلال الساعات الماضية تصدر التريند على تويتر، وهو الأمر الذى لا يعد غريبًا على الهضبة.