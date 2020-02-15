معجبة تقتحم المسرح وتحتضن راغب علامة بطريقة جنونية.. شاهدوا كيف تصرّف

متابعة بتجـــــــــرد: اقتحمت معجبة بالسوبر ستار راغب علامة المسرح أثناء حفله في العاصمة الفرنسية باريس، وردّ فعله حصد إشادة واسعة من الجمهور. فبينما كان راغب علامة يؤدي أغنية “آسف حبيبتي”، اقتحمت معجبة خشبة مسرح الأولمبيا واحتضنته بشدة وراحت تبكي بطريقة هستيرية. لكن السوبر ستار لم يغضب من تصرف المعجبة معه، بل احتضنها وجعلها تشاركه الغناء، حتّى أنه نشر الفيديو على صفحته الخاصة على انستغرام. وعلّق كاتباً:”أحبكم جميعاً”.

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