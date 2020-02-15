بالفيديو – يوسف الخال يحلق شعره: “الجرأة.. قمّة الحرّية”

متابعة بتجــــــــرد: في خطوة حريئة منه، أطلّ النجم اللبناني يوسف الخال في فيديو نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيها وهو يحلق شعره بالكامل.

وأرفق “الخال” الفيديو بتعليق جاء فيه: “الجرأة.. قمّة الحرّية”.

على صعيد آخر، يترقب الجمهور عرض مسلسل “لو ما التقينا” للنجم يوسف الخال خلال الفترة القريبة المقبلة.

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وفي حديث مع برنامج “تراندينغ بالعربي” تحدّث الخال لأوّل مؤخراً عن هذا المسلسل، وكشف عن أن عوامل عدّة جذبته إليه، أوّلها القصّة والسيناريو والفكرة بشكل عام.

ويلعب يوسف الخال في المسلسل دور “هادي”، وهو صاحب شركة لتصميم الأزياء، شخصيته تحمل أبعاد عدّة نظرًا للظروف التي مرّ بها في حياته، وماضيه المعقّد. ويتخلل العمل، قصة حب متينة مبنية على التحدي والأمل تجمع بينه وبين “ريما” التي تجسد شخصيتها الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان.

مسلسل “لو ما التقينا”، يشارك فيه نخبة من الممثلين ومنهم رندا كعدي، فيفيان أنطونيوس ويوسف حداد، وهو من تأليف ندى عماد خليل، إخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وانتاج شركة Gold Films التي تقدّم مولودها الاول الى المشاهدين.