آمال ماهر تتألق وتطرب جمهورها في عيد الحب

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة المصرية آمال ماهر، حفلاً كامل العدد بمناسبة عيد الحب، مساء الجمعة 14 فبراير، على مسرح “كايرو شو“، في منطقة القاهرة الجديدة في مصر.

بدأت الفنانة المصرية فقرتها بتقديم أغنية “قالوا بالكتير” مع الفنان المصري تامر عاشور، الذي كان لحنها لها. ثم قدمت بعد ذلك، مجموعةً من أجمل أغنياتها الطربية والرومانسية، من بينها حبيبي لو رسمته، أنا بداية بدايتك، رايح بيا فين، مالها، لو كان بخاطري، اعترف، وأيام ما تتعوضش.

وحرصت على إرضاء جمهورها، بتقديم أغنيات اتقي ربنا فيا، وسكة السلامة، بناءً على طلب بعض الحاضرين، وعلقت مازحة: “مع أنهم لا يناسبون عيد الحب“.

تألقت آمال ماهر في الحفل الذي شاركها فيه كل من النجم المصري تامر عاشور، وبرنس الأغنية العربية ماجد المهندس، بفستانٍ رقيق باللون الوردي الفاتح، تميز ببساطة تصميمه، مع تطريزات بقطعٍ بارزة بلون الفستان نفسه، وإضافة وشاح، أو Cape شفاف.

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وظهرت بمكياجٍ بسيط، بألوانٍ تماشت مع إطلالتها. استخدمت ظل عيونٍ باللون الوردي، وحددت عينيها بالكحل، واختارت اللون نفسه لأحمر الخدود والشفاه، وتركت شعرها مسندلاً على جانبي وجهها، وتزينت بعقدٍ كبير من الألماس.

شهد الحفل تواجد مجموعةٍ كبيرةٍ من الشخصيات العامة، على رأسهم سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية لدي جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي، الأمير أحمد بن سلطان، الملحن محمود خيامي، مصطفي أبو دشيش، المحامي عاصم قنديل والإعلامية حياة عبدون.

وفي ختام وصلتها الغنائية، قدمت آمال ماهر أغنيتها الجديدة ماتسبنيش، التي سافرت مؤخراً إلى العاصمة الفرنسية باريس، لتصويرها على طريقة الفيديو كليب. وحرصت النجمة المصرية على توجيه الشكر للحضور، وللموزع نادر حمدي، الذي شاركها بالعزف على البيانو خلال تقديم الأغنية، وللفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، التي صاحبتها في الحفل.

طرحت آمال ماهر آخر ألبوماتها العام الماضي، وحمل اسم أصل الإحساس. ضم الألبوم 16 أغنية، وتعاونت فيه مع عددٍ كبيرٍ من الملحنين والشعراء، من بينهم عمرو مصطفى، تامر علي، خالد عز، تار حسين، أمير طعيمة، وغيرهم.