رامي جمال يطرح رسمياً ألبومه الجديد “أنا لوحدي”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان المصري رامي جمال رسمياً ألبومه الجديد “أنا لوحدي” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وذلك بالتعاون مع شركة “نجوم ريكوردز”.

ويتضمن الألبوم 15 أغنية متنوعة هي، “سقف”، “بيهم كلهم”، “لقلبك سلام”، “ملاحظ حاجة”، “فاهمني”، “بعد ما أغيب”، “فكرة المتساب”، “إستغنيت”، “عيونك خطر”، “أنا لوحدي”، “اللي مشيوا”، “مين غيرك فالقلب”، “أدف يا مراكبي”، “مغيرتش” و”لو عالنسيان”.

تعاون رامي جمال في الألبوم مع عدد من الشعراء نذكر منهم، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، ومحمد عاطف، وأحمد المالكي، وشادى نور، ومصطفى حسن، ومحمد ابو نعمه، ورقيه عبد العزيز، وأحمد عرفان، وأحمد تبارك، وطارق فيصل والملحنين مدين، وياسر نور، وبلال سرور ومحمد أنيس، وغريب، وشريف بدر، والموزعين توما، وأحمد إبراهيم، وتميم، وكريم عبد الوهاب، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وأحمد المغربي، ووسام، ونادر حمدى.

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وكان رامي جمال قد طرح بداية الأسبوع الحالي كليب أغنية “سقف”، كلمات مصطفي حسن، ألحان بلال سرور وتوزيع توما، وحقق العمل أكثر من خمسة ملايين مشاهدة.