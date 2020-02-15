محمد عساف يضيء ليل الفجيرة في هذا التاريخ

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي النجم الفلسطيني محمد عساف حفلاً غنائياً كبيراً ضمن فعاليات “مهرجان الفجيرة الدولي للفنون” يوم الخميس ٢٧ شباط/فبراير على مسرح الكورنيش الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المقرر أن يقدّم “عساف” خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغنيات التي جعلت منه واحداً من ألمع نجوم الصفّ الأول في الوسط الغنائي العربي.
تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف طرح في عام 2019 المنصرم أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر. كما ويقدّم بصوته تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي تعرضه شاشة “ام بي سي – 4”، والأغنية تحمل اسم “كرمالك إنت” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل.
على صعيد آخر، يُتابع محمد عساف تحضيراته للاستعداد لطرح عدد من الأعمال الغنائية خلال عام 2020.
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