أحلام نجمة أقوى أمسيات “مهرجان الفجيرة الدولي”.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة الإماراتية أحلام حفلاً غنائياً كبيراً ضمن فعاليات “مهرجان الفجيرة الدولي” المقام في الإمارات، يوم 20 شباط/فبراير الجاري.
ومن المقرر أن تقدّم “أحلام”، خلال الأمسية المنتظرة باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت في الفترة الأخيرة الماضية أغنيتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.
وتستعد أحلام في الأيام المقبلة لإطلاق ألبومها الجديد الذي يتمضن محموعة متنوعة من الأغاني.
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