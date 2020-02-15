جيم كاري: أحب عزلتي وأسير في طريقي الخاص

متابعة بتجـــــــــرد: قال النجم الكوميدي الشهير جيم كاري إنه يحب العزلة عن المجتمع في بعض الأحيان.

وأكد الممثل الأمريكي (البالغ من العمر 58 عاماً) في تصريحات لصحيفة “أوجسبورجر ألجماينه” الألمانية الصادرة: “أحب عزلتي، وأسير في طريقي الخاص”.

وذكر كاري أن هناك جزءاً في نفسه يحب أن يقدمه للآخرين، موضحاً أنه يفضل أن يظهر هذا الجزء حالياً عبر الرسم، مضيفاً: “يجب أن أكون مبدعاً، بهذه الطريقة أستطيع معالجة ما يحدث لي عندما يكسر أحد قلبي، على سبيل المثال”.

ويُعرض فيلم كاري الجديد “سونيك ـ القنفد” في دور العرض السينمائي بألمانيا حالياً، وهو مأخوذ عن سلسلة ألعاب فيديو تحمل الاسم نفسه.