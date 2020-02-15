متابعة بتجــــــــرد: أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، السبت، عودة لاعب الوسط البلجيكي إيدن هازارد للدفاع عن قميص الملكي، وذلك في المباراة المرتقبة أمام سيلتا فيغو على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ما يأتي بعد غياب دام 82 يوماً بسبب الإصابة.
وفي مؤتمر صحافي، عشية المواجهة المقررة في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، قال زيدان “نعلم ما يميز الفريق في ظل وجود إيدن، تعاقدنا مع لاعب كبير للغاية، هذا وقت عودته للعب مع الفريق”.
وعلى هذا النحو، أكد “زيزو” عودة النجم البلجيكي للعب مع الريال، بعدما غاب عن 16 مباراة للريال في الدوري المحلي، وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الإسباني.
وأوضح المدرب الفرنسي أن هازارد سيدخل القائمة، لأنه أصبح في حالة جيدة للغاية على المستوى البدني.
وقال زيدان: إنه “سعيد للغاية” بعودة هازارد قائلاً “سيلعب غداً.. هو جاهز للّعب” وذلك بعدما كان حذراً بشأن هذه الخطوة، ولم يشركه خلال المباراتين السابقتين، رغم وجود إمكانية للدفع به إلى الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر أخيراً وبعد طول غياب.. هازارد جاهز للعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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