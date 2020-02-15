جينيفر لورانس: زواجي مفتاح نجاحي

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس أن زواجها هو مفتاح نجاحها المستقبلي، لأنه يمكنها من التركيز على عملها ويحقق لها الاستقرار بعد سنوات من “الجزر الفني”.

وكانت النجمة الحائزة على الأوسكار قد تزوجت كوك ماروني مدير أحد الفاليريهات الفنية في أكتوبر من العام الماضي، بعد قصة حب استمرت عام.

وأوضحت لورانس (البالغة 29 عاماً) أنها ستسعى إلى تعويض ما فاتها في السنوات الثلاثة الأخيرة، وتحقيق المعادلة الصعبة بين النجاح الجماهيري، والحصول على رضا النقاد، وتكرار جائزة أوسكار أفضل ممثلة.

وأشارت إلى أنها اكتفت في تلك السنوات بفيلم واحد في العام، فمثلت عام 2017 فيلم Mother أو “الأم”، وفي العام الذي يليه، فيلم لعبت فيه دور البطولة، فيلم Red Sparrow أو “العصفور الأحمر”، واكتفت عام 2019 بفيلم “طائر الفينيق المظلم”.

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وذكرت لورانس أنها تعكف حالياً على قراءة سيناريو فيلم “أحمر، أبيض والماء” المقرر عرضه نهاية العام الجاري، ويشاركها البطولة بريان تيري هنري، ومن إخراج ليلا نوجبور.

من جانب آخر، ذكرت النجمة الأمريكية أنها تعافت تماماً من آثار فضيحة تسريب صور جريئة لها، منذ خمسة أعوام، وتشعر أن الأيام المقبلة ستكون أكثر نجاحاً وسعادة.

وكانت جينيفر لورانس قد نالت جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 2012 عن دورها في فيلم “العلاج بالأمل”، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في سلسلة أفلام “ألعاب الجوع”.